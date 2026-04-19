Muş'ta farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı
Muş'un Bulanık ilçesinde "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 17 Nisan'da düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından hakkında arama kararı bulunan zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.