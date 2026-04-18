Muş'ta 1 ton 200 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma ekiplerince 1 ton 200 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, bir adrese düzenlenen operasyonda 1 ton 200 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldı.

