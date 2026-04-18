        Muş Haberleri Muş'ta 4 köyde süt toplama tesisi kuruldu

        Muş'ta 4 köyde süt toplama tesisi kuruldu

        Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) hayata geçirdiği "Çiğ Süt Soğuk Zincir Projesi" kapsamında 4 köyde süt toplama tesisi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Muş İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, yaptığı açıklamada, kurulan tesisler sayesinde üreticinin, sütü hak ettiği fiyattan satma imkanı bulduğunu söyledi.


        17 köyde daha süt toplama tesislerinin kurulacağını belirten Aral, şunları kaydetti:


        "Muş Valiliği ve DAKA'nın katkılarıyla süt toplama merkezlerini hayata geçirdik. Sütleri burada topluyoruz. Gerek paydaşlarımızla gerek çiftçilerimizle yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda sütün değeri ne ise o fiyattan alıyoruz. Mandıralar sütü 14, 15 liradan alırken, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyat ne ise biz de o fiyattan alıyoruz. Bunun altında asla alım yapmıyoruz. Bu da çiftçinin kazancıdır. Çiftçi sütten para kazandıkça hayvancılığını genişletiyor ve hayvan sayısında artış yapıyor. Sütün yağ oranı ne kadar yüksek olursa fiyat da o kadar yükseliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Kamyonun çarptığı genç kadın öldü
        Kamyonun çarptığı genç kadın öldü
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Muş'ta çiğ süt soğuk zincir projesi hayata geçti
        Muş'ta çiğ süt soğuk zincir projesi hayata geçti
        Muş'ta polis ekipleri, Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'...
        Muş'ta polis ekipleri, Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'...
        Hasköy'de okul güvenliği masaya yatırıldı, Kaymakam Güney sahaya indi
        Hasköy'de okul güvenliği masaya yatırıldı, Kaymakam Güney sahaya indi
        Muş'ta kaçakçılık operasyonu
        Muş'ta kaçakçılık operasyonu
        Muş'ta 300 karateciden öğretmenlerine anlamlı sürpriz
        Muş'ta 300 karateciden öğretmenlerine anlamlı sürpriz
        Muş'ta öğrenciler, vatandaşlara çorba ikramında bulundu
        Muş'ta öğrenciler, vatandaşlara çorba ikramında bulundu