        Muş'ta öğrenciler, vatandaşlara çorba ikramında bulundu

        Muş'ta lise öğrencileri "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun mutfağında hazırladığı 400 kişilik çorbayı cuma namazı vatandaşlara dağıttı.

        Okul Müdürü Menduh Astan, basın mensuplarına, etkinliğin temel amacının öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmek olduğunu söyledi.

        Proje kapsamında sosyal destek odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirten Astan, "Yardımlaşma duygusunu pekiştirmek ve bu anlayışı öğrencilerimize kazandırmak istiyoruz. Bu tür faaliyetlerle öğrencilerde birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Meryem Gökçe Tayşi ise "Bu tür uygulamalarla öğrenciler, değerler eğitimini sahada deneyimliyor. Okulda birlik ve beraberliği pekiştirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu

        Benzer Haberler

        Muş ve Bitlis'te ekipler nisanda karla mücadele çalışması yürütüyor
        Muş ve Bitlis'te ekipler nisanda karla mücadele çalışması yürütüyor
        Muş'ta 5 metrelik karla zorlu mücadele
        Muş'ta 5 metrelik karla zorlu mücadele
        Malazgirt'te ağır yaralanan çocuk mikrocerrahiyle sağlığına kavuştu
        Malazgirt'te ağır yaralanan çocuk mikrocerrahiyle sağlığına kavuştu
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
        Muş'ta nisan ortasında karla mücadele sürüyor
        Muş'ta nisan ortasında karla mücadele sürüyor