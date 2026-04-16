Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 11:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde, 860 gram sentetik uyuşturucu, 9 parça satışa hazır sentetik kannabinoid, 10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 3 uyuşturucu hap, 1 gram kokain, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!

        Benzer Haberler

        Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
        Muş'ta nisan ortasında karla mücadele sürüyor
        Muş'ta nisan ortasında karla mücadele sürüyor
        Muş'ta 3 ilin ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor
        Muş'ta 3 ilin ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor
        Ambulans sürücülerine sürüş eğitimi
        Ambulans sürücülerine sürüş eğitimi
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Bulanık'ta Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı
        Bulanık'ta Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı