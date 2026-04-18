Muş'ta polis ekipleri, Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti
Muş'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Haftası kapsamında Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.
Muş'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Haftası kapsamında Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Ercan Odabaş ve beraberindeki polisler, Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu.
Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen polisler, çocuklara pasta ikram etti, hediyeler verdi.
Dernek Başkanı Yusuf Olcan, anlamlı ziyaretten dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.