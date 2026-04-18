Muş'ta polis ekipleri, Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

Muş'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Haftası kapsamında Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.



İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Ercan Odabaş ve beraberindeki polisler, Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu.



Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen polisler, çocuklara pasta ikram etti, hediyeler verdi.



Dernek Başkanı Yusuf Olcan, anlamlı ziyaretten dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

