        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta gıda denetimleri yapıldı

        Muş'ta Kurban Bayramı öncesi marketlerde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 12:00 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde gıdaların son kullanma tarihleri ve ambalajları kontrol edildi.


        İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Eşref Süne, basın mensuplarına, denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.


        Kurban Bayramı vesilesiyle denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Süne, şunları kaydetti:


        "Denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu ile ürünlerin güvenilirliği ön planda tutuluyor. Ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalaj durumu, hijyenik, sağlıklı ve temiz olup olmadığı incelenmektedir. Bu kapsamda denetimlerimizi aralıksız ve titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız yalnızca cezai işlem uygulamak değildir. Öncelikli hedefimiz, tüketicileri ve üreticileri gıda güvenliği konusunda bilinçlendirmektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

