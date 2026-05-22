Muş'ta öğrenciler, kuluçka ortamında civciv üretti

Muş'ta İlyas Sami İlkokulu'nda öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları kuluçka ortamında civciv üretti.





Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, proje sayesinde çocukların doğaya ve hayvanlara karşı sorumluluk bilinci kazandığını söyledi.



Şehirde çocukların doğayla yeterince temas kuramadığını belirten Altay, şunları kaydetti:



"Burada çocuklarımızın hayata hazırlanması ve doğayla bütünleşik bir yaşam sürdürebilmesi adına örnek bir projeye şahitlik ettik. Öğrencilerimiz, köylerden getirdikleri tavuk yumurtalarını geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan özel bir sistem içerisinde kuluçkaya yatırarak civciv çıkarıyor. Daha sonra bu civcivleri besleyip büyüterek sorumluluk duygusunu öğreniyor. Bu proje sayesinde çocuklarımız merhamet duygusunu yaşayarak öğreniyor. Doğayla iç içe olmayı, diğer canlılarla birlikte yaşamayı ve sorumluluk almayı deneyimliyorlar."



Sınıf öğretmeni Mustafa Gökarslan ise "Kuluçka Okulda, Çocuk Doğada Projesi için kullandığımız malzemelerin yaklaşık yüzde 80'i atık materyallerden oluşuyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geri dönüşüm bilincini çocuklara kazandırmayı amaçladık. Öğrenciler yumurtaları okula getirip üzerlerine isimlerini yazıyor. Daha sonra bu yumurtaları kuluçka makinesine yerleştiriyoruz. Yaklaşık 21 gün sonunda çıkan civcivleri kümese alıyoruz." diye konuştu.



