        Nevşehir Haberleri Polisler Kurban Bayramı tatili için Kapadokya'ya gelenleri çikolata ve kolonyayla karşıladı

        Kurban Bayramı tatili için Kapadokya'yı tercih eden yerli turistler, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi girişinde polis ekiplerince çikolata, şeker ve kolonya ikramıyla karşılandı.

        Giriş: 25.05.2026 - 13:54 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulamada, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla kente araçlarıyla gelen ziyaretçilerin bayramını kutladı.

        Sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyaran ekipler, çikolata, şeker ve kolonya ikramının yanı sıra bilgilendirici broşür dağıttı.

        Aileleriyle bölgeye gelen tatilciler de ekiplere teşekkür etti.

        Tatil boyunca turistlerin yoğunluk oluşturduğu noktalarda, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından denetimlerin süreceği belirtildi.

