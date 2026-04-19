        Niğde Haberleri LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Niğde'deki hasta çocuklar ve ailelerine yardım

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan tırdaki giyim, kırtasiye ve temizlik malzemeleri ile gıda ürünleri, ekipler tarafından ailelere takdim edildi.

        Burada düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

        LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, AA muhabirine, "İyilikler Tırı"nın dün Aksaray'da ailelere yardım ettiğini ve ikinci durağının Niğde olduğunu söyledi.

        Lösemili çocuklar ve ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirten Kurşun, "Ailelerimize, gıdadan tekstile, giyimden oyuncağa tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tırımızı buraya getiriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımıza da unutulmaz bir gün yaşatmak için bir festival, şenlik havasında günü geçiriyoruz. Yarın Nevşehir'deyiz, ardından Sivas, Malatya ve 23 Nisan'da Elazığ'da turumuzu tamamlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

