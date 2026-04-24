Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Niğde Haberleri Niğde'de "Doğanın Ritmi İklim için Sürdürülebilirlik eTwinning Hatıra Ormanı Oluşturma" etkinliği yapıldı

        Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü işbirliğiyle "Doğanın Ritmi İklim için Sürdürülebilirlik eTwinning Hatıra Ormanı Oluşturma" etkinliği gerçekleştirildi.

        Giriş: 24.04.2026 - 14:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kent Ormanı'nda gerçekleşen etkinlikte, 15 okuldan 230 öğrenci 115 fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sadece akademik başarısıyla sınırlı olmadığını söyledi.

        Birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Özbek, bu yıl "Yeşil Vatan" temasıyla öğrencilere doğa sevgisini öğretmek istediklerini belirtti.

        Özbek, doğayı korumak amacıyla birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

        Her kademeden öğrencilerle bir arada olduklarını aktaran Özbek, "Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitedeki öğrencilerimizle yürüttüğümüz çalışmalar inşallah öğrencilerimize daha büyük bir katkı sağlayacak. İstiyoruz ki çocuklarımız çok yönlü yetişsin, doğayı sevsin, çevresinin farkında olsun, bilinçli bir birey olarak hayata adım atsın. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de bu güzel çalışmada yer aldıkları için onları tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

