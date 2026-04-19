        Ordu Haberleri Ordu'da kuraklık riskine karşı yeni gölet yapıldı

        Ordu'da kuraklık riskine karşı yeni gölet yapıldı

        Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla yapımına başlanan Akören Göleti'ndeki çalışmalar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 13:44 Güncelleme:
        ​​​​​​​Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde artan kuraklık riskine karşı hayata geçirilen yatırımlara bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

        Gürgentepe ilçesinde inşa edilen Akören Göleti'nin hem içme suyu ihtiyacına çözüm sunacağı hem de bölgeyi turizm açısından cazip noktaya dönüştüreceği belirtilerek, "Toplam 9 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere planlanan gölet, aynı zamanda rekreasyon ve turizm amaçlı kullanımıyla ilçeye yeni bir destinasyon alanı kazandırdı. 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan gölet, doğal güzellikleri ve çevre düzenlemeleriyle dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, projenin çok yönlü fayda sağlayacağını vurguladı.

        Turizm ve su ihtiyacı konusunda güzel bir çalışma yapıldığını anlatan Güler, "Aynı zamanda balıklandırma ve çevre düzenlemeleriyle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. 30 dönümlük alan üzerine inşa edilen gölet, 88 metre uzunluğa ve zeminden 8 metre derinliğe sahip. Doğayla iç içe yapısı, planlanan kayık aktiviteleri ve yeşil alan düzenlemeleriyle Akören Göleti'nin önümüzdeki süreçte hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için önemli bir uğrak noktası olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

