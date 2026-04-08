Habertürk
Habertürk
        Ordu'da trafiğe kapalı caddelerde motosiklet denetimleri sürüyor

        Ordu'da trafiğe kapalı caddelerdeki denetimlerde 261 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Ordu'da trafiğe kapalı caddelerde motosiklet denetimleri sürüyor

        Ordu'da trafiğe kapalı caddelerdeki denetimlerde 261 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde trafiğe kapalı caddelerde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.

        Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulamalarında kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildiği aktarılan açıklamada, "Motorlu araç girişinin yasak olduğu Sırrı Paşa ve İsmet Paşa caddelerinde gerçekleştirilen kontrollerde, kurallara uymayan sürücülere hem cezai işlem uygulandı hem de uyarılarda bulunuldu. Ekipler, yayaların güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı hassasiyetle çalışma yürüttü." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, denetimlerde 261 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 364 bin 716 lira ceza kesildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük

        Ordu'da beton yol çalışmaları devam ediyor
        Polis, vatandaşı bilgilendirdi
        Ordu'da vatandaşlar güvenlik konularında bilgilendirildi
        Ordu Valisi Erol, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı
        Ordu'da trafiğe kapalı caddede motosiklet kullanan 261 sürücüye 364 bin lir...
        Psikolog Kırım: "Zihniniz sizi yanıltıyor olabilir"