Ordu'da trafiğe kapalı caddelerde motosiklet denetimleri sürüyor

Ordu'da trafiğe kapalı caddelerdeki denetimlerde 261 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde trafiğe kapalı caddelerde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.



Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulamalarında kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildiği aktarılan açıklamada, "Motorlu araç girişinin yasak olduğu Sırrı Paşa ve İsmet Paşa caddelerinde gerçekleştirilen kontrollerde, kurallara uymayan sürücülere hem cezai işlem uygulandı hem de uyarılarda bulunuldu. Ekipler, yayaların güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı hassasiyetle çalışma yürüttü." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, denetimlerde 261 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 364 bin 716 lira ceza kesildiği kaydedildi.

