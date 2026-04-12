        Ordu'da yamaçtan yuvarlanan otomobilde ölen baba ve kızının cenazesi defnedildi

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden baba ve kızının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Ordu'da yamaçtan yuvarlanan otomobilde ölen baba ve kızının cenazesi defnedildi

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden baba ve kızının cenazesi toprağa verildi.

        Kazada yaşamlarını yitiren Kadem (65) ve öğretmen kızı Esra Şentürk'ün (35) cenazeleri, yakınları tarafından Oluklu Camisi'ne getirildi.

        Kılınan namazının ardından baba ve kızın cenazesi, aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, Şentürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu ile vatandaşlar katıldı.

        Esra Şentürk yönetimindeki 52 AGZ 997 plakalı otomobil, Harami Mahallesi'nde yamaçtan yuvarlanmış, kazada Aybastı ilçesindeki Alacalar Şehit Yener Şahin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen Esra Şentürk ile araçta bulunan babası Kadem Şentürk hayatını kaybetmişti.

        Kazada ağır yaralanan Nazan Göç'ün ise Ordu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

