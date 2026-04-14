        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da teleferik hattında kurtarma tatbikatı yapıldı

        Ordu'da teleferik hattında kurtarma tatbikatı yapıldı

        Ordu'da teleferik hattında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Ordu'da teleferik hattında kurtarma tatbikatı yapıldı

        Ordu'da teleferik hattında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ile Boztepe arasındaki teleferik hattında gerçekleştirilen kurtarma tatbikatının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

        Tatbikata, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Tatbikat öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, senaryo gereği teleferikte meydana gelen arıza sonucu mahsur kalan 4 kişiye müdahale edildi. Senaryo kapsamında sahilden yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki hatta arıza yaşayan kabinde bulunan vatandaşlara ulaşmak için ekipler direklere tırmanarak, halat sistemleriyle kabinlere ulaştı. Yaralı olduğu belirtilen kazazedeler kontrollü şekilde tahliye edilerek, aşağıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi."

        Gerçeği aratmayan tatbikatın teleferik hattının acil durumlara karşı hazırlık seviyesini ortaya koyarken, müdahale kapasitesine dair güven verdiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

