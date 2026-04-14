Ordu'da teleferik hattında kurtarma tatbikatı yapıldı

Ordu'da teleferik hattında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ile Boztepe arasındaki teleferik hattında gerçekleştirilen kurtarma tatbikatının başarıyla tamamlandığı belirtildi.



Tatbikata, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Tatbikat öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, senaryo gereği teleferikte meydana gelen arıza sonucu mahsur kalan 4 kişiye müdahale edildi. Senaryo kapsamında sahilden yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki hatta arıza yaşayan kabinde bulunan vatandaşlara ulaşmak için ekipler direklere tırmanarak, halat sistemleriyle kabinlere ulaştı. Yaralı olduğu belirtilen kazazedeler kontrollü şekilde tahliye edilerek, aşağıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi."



Gerçeği aratmayan tatbikatın teleferik hattının acil durumlara karşı hazırlık seviyesini ortaya koyarken, müdahale kapasitesine dair güven verdiği kaydedildi.



