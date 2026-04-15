Ordu'da Millet Bahçesi projesinde çalışmalar sürüyor

Ordu'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen Millet Bahçesi projesinde çalışmalar devam ediyor.





Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Millet Bahçesi inşaatında çalışmaların yoğun tempo ile sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, projenin Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile 2 katlı ve 2 bin araçlık otopark olacak şekilde revize edildiği, tamamlanmasıyla vatandaşların buluşma noktası olacağı ifade edildi.



- "Harikulade bir eseri Ordu'ya kazandırıyoruz"



Güler, çalışmaların tamamlanmasıyla katma değeri yüksek bir eseri Ordu'ya kazandırmış olacaklarına işaret ederek, "Altınordu 19 Eylül Stadyumu’nun yıkıldığı alanda hayata geçirilen Milet Bahçesi hızla yükseliyor. Şehrin merkezinde yıllardır ihtiyaç duyulan otopark ve sosyal yaşam alanı sorununa çözüm üretmesi beklenen Millet Bahçesi genişletişmiş kapasitesi ve kapsamlı peyzaj alanlarıyla Ordu'nun çehresini değiştirmeye hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:



"Projede katlar atılarak rampalar düzenleniyor. Deniz seviyesinin 2,5 metre altında olduğu halde sızdırmazlık gayet güzel yapılmış. Çalışmalar gayet güzel ilerliyor. Allah mahcup etmesin. İnşallah en yakın zamanda gerçekleştiğinde 2 bin araçlık otopark ve fevkalade hazırlanmış bir Millet Bahçesi'ni kentimize kazandırmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Harikulade bir eseri Ordu'ya kazandırıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz."













