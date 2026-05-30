Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Azaklı hayatını kaybetti

        AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Azaklı hayatını kaybetti

        AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 17:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Azaklı hayatını kaybetti

        AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Azaklı, sabah saatlerinde evinde fenalaşması üzerine ambulansla Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen 55 yaşındaki Azaklı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        AK Parti İl Başkanı Samet Özdemir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Başımız sağ olsun. İl Başkan Yardımcımız ve kıymetli büyüğümüz Bilal Azaklı Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Bilal Azaklı ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan paylaşımda ise partinin kurucu üyelerinden Azaklı'nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunularak, "Mekanı cennet, makamı ali olsun. İl Başkan Yardımcımız Bilal Azaklı'nın cenazesi, 31 Mayıs Pazar günü öğle namazına müteakip Altınordu Şahincili Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!

        Benzer Haberler

        Mayıs ayında Ordu'nun yaylalarına kar yağdı
        Mayıs ayında Ordu'nun yaylalarına kar yağdı
        Ordu'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Ordu'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Ordu ve Giresun'da yağış etkili oldu
        Ordu ve Giresun'da yağış etkili oldu
        Ordu'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, dereler yükseldi
        Ordu'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, dereler yükseldi
        Ordu'da sağanak sonrası köprünün bir bölümü çöktü
        Ordu'da sağanak sonrası köprünün bir bölümü çöktü
        Ordu'yu kuş bakışı izleme imkanı sunan Boztepe'de bayram hareketliliği yaşa...
        Ordu'yu kuş bakışı izleme imkanı sunan Boztepe'de bayram hareketliliği yaşa...