        Ordu'yu kuş bakışı izleme imkanı sunan Boztepe'de bayram hareketliliği yaşanıyor

        Ordu'yu kuş bakışı izleme imkanı sunan Boztepe'de bayram hareketliliği yaşanıyor

        Ordu'yu kuş bakışı izleme imkanı sunan Boztepe, Kurban Bayramı tatilinde Karadeniz'e gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.

        Giriş: 29.05.2026 - 10:41
        Karadeniz’de yeşil ile mavinin birleştiği manzarayı yüksekten izlemek isteyenler, Ordu’nun önemli turizm noktalarından Boztepe’yi tercih ediyor.

        Altınordu ilçesinde 28 kabinin yer aldığı istasyonda teleferiğe binmek için uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe'ye eşsiz manzara eşliğinde ulaşıyor.

        Yöresel ürün satış noktaları, restoran ve konaklama mekanlarının bulunduğu bölgeye gelenler, kenti ve Karadeniz'i kuş bakışı görmenin tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler, adrenalin tutkunlarının paraşütle atlayarak süzüldüğü anları da ilgiyle takip ediyor.

        Boztepe'yi tercih edenlerin bazıları ise dağ kızağında keyifli dakikalar geçiriyor.

        Ziyaretçilerden Aynur Aynur, AA muhabirine, ailesiyle birlikte teleferiğe binerek Boztepe'ye çıktıklarını, çok güzel bir manzara eşliğinde zirveye ulaştıklarını söyledi.

        Boztepe'den şehri ve denizi izleme imkanı bulduklarını ifade eden Aynur, "Karadeniz'e yolu düşenlerin mutlaka buraya çıkarak bu manzaranın keyfini çıkarmasını tavsiye ediyorum." dedi.

        Murat Duran ise Boztepe'nin görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu dile getirerek, "Kurban Bayramı tatili nedeniyle Boztepe oldukça kalabalık oluyor." ifadesini kullandı.

        Öte yandan bayram dolayısıyla Boztepe'deki ziyaretçi yoğunluğu dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

