        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da Yason Burnu bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

        Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu, Kurban Bayramı tatilinde Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 14:46 Güncelleme:
        "Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

        Ordu'nun yanı sıra farklı illerden gelen ziyaretçiler Yason Burnu'nda yoğunluk oluşturdu. Aileleriyle yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede vakit geçirenlerden bazılarının piknik yaptığı görüldü.

        Ziyaretçilerden Zeynep Pak, AA muhabirine, tatil dolayısıyla ilk defa geldiği Yason Burnu'nu çok beğendiğini söyledi.

        Yason Burnu'nu, Karadeniz'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında gördüğünü belirten Pak, herkesi bölgeye davet etti.


        Çanakkale'den turla Ordu'ya geldiğini ifade eden Berkay Şenol ise "Burayı hep sosyal medya ve haberlerden gördüm. Çok güzel bir yer. Bir yanda yeşil bir yanda denizin maviliği, harika vakit geçirdik." dedi.

        Yason Burnu'ndaki ziyaretçi yoğunluğu dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

