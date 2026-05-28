Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri GÜNCELLEME - Ordu'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

        GÜNCELLEME - Ordu'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 20:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Ordu'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Tarlacık Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Fahri Günaydın'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

        Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Günaydın'ın bulunması için çalışma başlattı.

        Günaydın, ekiplerin arama çalışmaları sonucu kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

        Sağlık kontrolleri için Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Günaydın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını

        Benzer Haberler

        Ordu'da Yason Burnu bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
        Ordu'da Yason Burnu bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
        Ordu'da polis bayramda görev başında
        Ordu'da polis bayramda görev başında
        Ordu'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        Ordu'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        Fatsa'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Fatsa'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Ordu'da alkollü sürücü park halindeki hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
        Ordu'da alkollü sürücü park halindeki hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
        Ordu'da 17 yaşındaki genç yangında hayatını kaybetti
        Ordu'da 17 yaşındaki genç yangında hayatını kaybetti