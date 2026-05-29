Ordu'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Taşoluk Mahallesi'nde Volkan C. yönetimindeki 52 FS 672 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Esra C, Ecrin Hüma C, Ebrar C. ve Göktürk C. yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

