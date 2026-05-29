        Ordu ve Giresun'da yağış etkili oldu

        Ordu ve Giresun'un bazı ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Ordu'da gece saatlerinde başlayan yağışın ardından Perşembe ilçesindeki bazı iş yerlerini su bastı.

        Hamidiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir kafede yağış nedeniyle hasar oluştu. Belediye ekipleri ve iş yeri çalışanları, kafede temizlik çalışması yaptı.

        Mahalle muhtarı Tarık Arslantürk, yağış nedeniyle Molla Deresi'nin ikinci kolunun taştığını söyledi. Bu nedenle bazı iş yerlerini su bastığını ifade eden Arslantürk, Büyükşehir ile Perşembe belediyelerine bağlı ekiplerin söz konusu alanlara müdahale ettiğini belirtti.

        Altınordu ilçesindeki Düz Mahalle'de yağışın ardından toprak kayması meydana geldi, bölgede iş makinesi aracılığıyla temizlik çalışması yapıldı. İlçeye bağlı Bülbül ve Civil derelerinde de su debisi yükseldi, polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Kentteki yağış aralıklarla devam ediyor.

        - Giresun'da kara yolu ulaşıma kapandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık beldesi ile ulaşımın sağlandığı kara yolu derenin taşması sonucu kapandı. Ulaşıma kapanan kara yolunun ilçe merkezindeki Pazarsuyu mevkisinden de Kovanlık yönüne araç geçişine izin verilmiyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise il genelinde etkili olan yağışlar ve kar erimeleri sonucunda derelerin debisinde artış yaşandığı belirtildi.

        Olası olumsuzluklara karşı dere yataklarına yaklaşılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, "Kıyı şeritlerinde tedbirli olunuz. Yetkili kurumlarımızın yapacağı resmi uyarıları takip ediniz. Güvenliğiniz, bizim önceliğimizdir. Lütfen uyarılara dikkat edelim." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

