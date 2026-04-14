Ünye'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi



ORDU-Ordu'nun Ünye ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen açılışta, bu güzel çalışmayı çok kıymetli bulduklarını söyledi.



Alan, bu fuarın, özel öğrencilerin olduğu okulda yapılması dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti.



Okul müdürü Şinasi Coşkan da yılın ilk sergisini açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.



Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, stantları gezerek öğrencilerden projelere ilişkin bilgi aldı.



Yarın sona erecek fuarda, 12 özel öğrencinin danışman öğretmenler rehberliğindeki 6 projesi sergileniyor.

