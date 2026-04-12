        Ordu'da darbukayı bidonla öğrenen ilkokul öğrencileri konser verdi

        Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Şehit Sercan Öklük İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu "Şenlik Grubu"nun bidon ve darbukalarla verdiği konser beğeniyle izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Şehit Sercan Öklük İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tülay Çamaş'ın koordinesinde kurulan grup, bidon ve leğenlerle öğrendikleri darbuka eğitimlerini tamamladıktan sonra Fatsa Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

        Öğrenciler, Fatsa İlçe Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen konserde, bidon, davul ve darbuka kullanarak davetlilere keyifli anlar yaşattı.

        Konserin bazı bölümlerinde velilerin de darbuka çalarak eşlik ettiği konser beğeni topladı.

        Şehit Sercan Öklük İlkokulu Müdürü Cevat Akman, AA muhabirine, öğrencilerin uzun zamandır bu konser için hazırlandığını söyledi.

        Öğrencilere yeni ufuklar ve yeni beceriler katmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Akman, "Tüm öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

        Sınıf Öğretmeni Tülay Çamaş ise konserin başarılı geçtiğini dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI'dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Yolda karşılaştılar
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzensiz bir özelliği var!
