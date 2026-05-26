Osmaniye'de teknoloji bağımlılığına karşı kitap okuma etkinliği düzenlendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde teknoloji bağımlılığıyla mücadele için kitap okuma etkinliği yapıldı.
Yeşilay ve Yedi Mart Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, 1 saat kitap okudu.
Etkinlik sayesinde sosyalleşme fırsatı bulan çocuklar, keyifli vakit geçirdi.
Yeşilay İlçe Temsilcisi Mustafa Kemal Evren Çiğil, gazetecilere, çocukların bilinçli yetişmesi için yapılan faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.
Muhtarı Ahmet Yiğit de çocukların teknolojik cihazlardan uzaklaşıp kitap okumasını amaçladıklarını belirtti.
