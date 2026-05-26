        Erozyonla mücadele çalışmaları Osmaniye'deki 5 bin hektarlık çorak alanı yeşillendirdi

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 1998'de başlatılan erozyonla mücadele seferberliği kapsamında dikilen yaklaşık 2 milyon fidan, 5 bin hektarlık çorak arazinin yeşil görünüme kavuşmasını sağladı.

        Giriş: 26.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        İlçenin Amanos Dağları eteklerinde yer alan bölgesinin erozyon riski barındırması nedeniyle Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünce 28 yıl önce geniş çaplı çalışma başlatıldı.

        Çorak arazide inceleme yapan orman mühendisleri, işçiler ve yöre halkının desteğiyle ağaçlandırma seferberliği yürüttü.

        Çalışma kapsamında 7 bin futbol sahası büyüklüğündeki 5 bin hektarlık alana aralarında kızılçam, ceviz, erik, badem ve kirazın da olduğu yaklaşık 2 milyon fidan dikildi.

        Erozyon ve sel tehdidinden kurtarılan bölge, fidanların büyümesiyle yeşil görünüme kavuştu.

        - Bitki örtüsü zarar görmüştü

        Çalışmaları yürüten Bahçe Orman İşletme Şefliğinde görevli orman mühendisi Ali Kargı, AA muhabirine, erozyonla mücadele seferberliğinin Gökçedağ bölgesinde başlatıldığını söyledi.

        Kargı, ilçenin topografik yapısının erozyona müsait olduğunu belirerek, bilinçsiz ağaç kesimi ve aşırı hayvan otlatılması nedeniyle bitki örtüsünün zarar gördüğünü anlattı.

        Ağaçlandırma çalışmalarına çok sayıda orman işçisi ve vatandaşın katıldığını dile getiren Kargı, şöyle konuştu:

        "Bugüne kadar 5 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışması gerçekleştirildi, yaklaşık 2 milyon fidan dikildi. Bunların arasında orman ağacı olduğu gibi değişik meyve türleri de var. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içerisinde Bekdemir ve Kardere bölgesinde sel kontrolü çalışması yapılacak. O bölgelerde ağaçlandırma sürecek. Çalışmalar neticesinde Bahçe ilçesi artık eskisi kadar erozyon ve sel tehdidi altında değil ama çalışmalarımız bitmedi, devam ediyor."

        Arıcaklı köyündeki ağaçlandırmaya katılanlardan Recep Bakır, diktiği fidanların büyüdüğünü görmekten mutluluk ve gurur duyduğunu anlattı.

        Mahmut Bakır da bölgenin yeşil hale büründüğünü belirterek, "Buranın şu anki haliyle gurur duyuyorum. Burada gölgesinde oturacağımız bir ağaç bile yoktu. Çok şükür hepsi büyüdü, çok mutluyum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

