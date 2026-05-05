        Sakarya'da sağanak denizin rengini değiştirdi

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle denizin rengi sahil kesiminde kahverengiye döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle denizin rengi sahil kesiminde kahverengiye döndü.

        İlçede etkili olan kuvvetli yağış sonucu denize dökülen Melen Nehri ile Hızar ve Maden derelerinin debileri yükseldi.

        Akarsulardan taşınan çamurlu su, mavi ve turkuaz tonların hakim olduğu denizin bir bölümünü kahverengiye dönüştürdü.

        Geniş alana yayılan renk değişimi dronla görüntülendi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

