Sakarya'da sağanak denizin rengini değiştirdi
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle denizin rengi sahil kesiminde kahverengiye döndü.
Giriş: 05.05.2026 - 15:52
İlçede etkili olan kuvvetli yağış sonucu denize dökülen Melen Nehri ile Hızar ve Maden derelerinin debileri yükseldi.
Akarsulardan taşınan çamurlu su, mavi ve turkuaz tonların hakim olduğu denizin bir bölümünü kahverengiye dönüştürdü.
Geniş alana yayılan renk değişimi dronla görüntülendi.
