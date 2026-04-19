        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına Sakarya'da "sessiz yürüyüş" ile tepki gösterildi

        Sakarya'da öğrenci, öğretmen ve veliler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını "sessiz yürüyüş" ile protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'na kadar sessizce yürüdü.

        Atatürk Anıtının önünde konuşan tertip komitesi başkanı Yücel Kaçar, okul saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.

        Okulların güvenliği konusuna değinen Kaçar, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.


        Açıklamanın ardından öğrenci, öğretmen ve veliler, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Gruptakiler, yere serilen pankartın üzerine karanfil bıraktıktan sonra oturma eylemi yaptı.

        Yürüyüşe, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        40 bin kartonla koreografi
        40 bin kartonla koreografi
        "Annem bana can verdi ben ona hayat"
        "Annem bana can verdi ben ona hayat"
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları

        Benzer Haberler

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den açıklama
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den açıklama
        Sakarya'da öğrencilere arıların doğadaki önemi anlatıldı
        Sakarya'da öğrencilere arıların doğadaki önemi anlatıldı
        İki katlı evin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu Evin mutfağında çı...
        İki katlı evin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu Evin mutfağında çı...
        Sakarya'nın 100 yaşındaki dönercisi 84 yıldır mesleğini sürdürüyor
        Sakarya'nın 100 yaşındaki dönercisi 84 yıldır mesleğini sürdürüyor
        Sakarya'da fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
        Sakarya'da fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
        Ampute Futbol Süper Ligi
        Ampute Futbol Süper Ligi