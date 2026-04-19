Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına Sakarya'da "sessiz yürüyüş" ile tepki gösterildi

Sakarya'da öğrenci, öğretmen ve veliler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını "sessiz yürüyüş" ile protesto etti.



Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'na kadar sessizce yürüdü.



Atatürk Anıtının önünde konuşan tertip komitesi başkanı Yücel Kaçar, okul saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.



Okulların güvenliği konusuna değinen Kaçar, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.





Açıklamanın ardından öğrenci, öğretmen ve veliler, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Gruptakiler, yere serilen pankartın üzerine karanfil bıraktıktan sonra oturma eylemi yaptı.



Yürüyüşe, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da katıldı.

