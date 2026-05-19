Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi Samsun Müzesi'nde açıldı

        "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi Samsun Müzesi'nde açıldı

        Samsun Müzesi ev sahipliğinde, Anadolu topraklarında binlerce yıl boyunca gelişen spor kültürünü yansıtan "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 22:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi Samsun Müzesi'nde açıldı

        Samsun Müzesi ev sahipliğinde, Anadolu topraklarında binlerce yıl boyunca gelişen spor kültürünü yansıtan "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisinin açılışı yapıldı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çeşitli müzelerden seçilen 51 eserin yer aldığı sergide, sporun Anadolu'daki sosyal, kültürel ve ritüel yönleri ziyaretçilere aktarılıyor. Sergide farklı dönemlere ait spor aletleri, sikkeler, kabartmalar, heykeller ve yazılı belgeler bulunuyor.

        Antik dönemden Osmanlı'ya uzanan geniş bir tarihsel çerçevede hazırlanan sergide, antik dönemdeki spor eğitim alanları, atletizm yarışları, yarış arabaları, hipodrom kültürü, gladyatör mücadeleleri, okçuluk, güreş, atlı sporlar ve cirit gibi başlıklar ele alınıyor.

        Dört ana tema üzerine kurgulanan sergide, farklı dönemlere ait spor aletleri, sikkeler, kabartmalar, heykeller ve yazılı belgeler de yer alıyor. Sergide, sporun yalnızca bedensel bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumları bir araya getiren kültürel bir unsur olduğu vurgulanıyor.

        "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi, 19 Ağustos'a kadar Samsun Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

        Açılışa, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Gülizar Hasan Yılmaz Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, sanat ve sporseverler ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
        Yurttan 19 Mayıs manzaraları
        Yurttan 19 Mayıs manzaraları
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı

        Benzer Haberler

        Terme'de "19 Mayıs" yürüyüşü yapıldı
        Terme'de "19 Mayıs" yürüyüşü yapıldı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, selden etkilenen Havza'yı ziyaret ett...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, selden etkilenen Havza'yı ziyaret ett...
        Bafra'da üretim ve kamu yatırımları yerinde incelendi
        Bafra'da üretim ve kamu yatırımları yerinde incelendi
        Şehit polis için Bafra'da mevlit okutuldu
        Şehit polis için Bafra'da mevlit okutuldu
        VEMOK'tan "19 Mayıs"a özel motosiklet korteji
        VEMOK'tan "19 Mayıs"a özel motosiklet korteji
        Vezirköprü'de motosiklet korteji
        Vezirköprü'de motosiklet korteji