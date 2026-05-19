"Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi Samsun Müzesi'nde açıldı

Samsun Müzesi ev sahipliğinde, Anadolu topraklarında binlerce yıl boyunca gelişen spor kültürünü yansıtan "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisinin açılışı yapıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çeşitli müzelerden seçilen 51 eserin yer aldığı sergide, sporun Anadolu'daki sosyal, kültürel ve ritüel yönleri ziyaretçilere aktarılıyor. Sergide farklı dönemlere ait spor aletleri, sikkeler, kabartmalar, heykeller ve yazılı belgeler bulunuyor.



Antik dönemden Osmanlı'ya uzanan geniş bir tarihsel çerçevede hazırlanan sergide, antik dönemdeki spor eğitim alanları, atletizm yarışları, yarış arabaları, hipodrom kültürü, gladyatör mücadeleleri, okçuluk, güreş, atlı sporlar ve cirit gibi başlıklar ele alınıyor.



Dört ana tema üzerine kurgulanan sergide, farklı dönemlere ait spor aletleri, sikkeler, kabartmalar, heykeller ve yazılı belgeler de yer alıyor. Sergide, sporun yalnızca bedensel bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumları bir araya getiren kültürel bir unsur olduğu vurgulanıyor.



"Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi, 19 Ağustos'a kadar Samsun Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.



Açılışa, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Gülizar Hasan Yılmaz Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, sanat ve sporseverler ile davetliler katıldı.

