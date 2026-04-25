Birinci sınıf öğrencileri yazdıkları kitaplarla kültürlerini tanıyor

        BATUHAN DİŞBUDAK / ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde ilkokul öğrencilerinin kendi kitaplarını yazmaları sağlanarak hem okuma sevgisi kazanmaları hem de kültürlerini tanımaları amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu'nda görev yapan Seda Çelik öncülüğünde sınıf öğretmenleri, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamak ve yaşadıkları bölge ile yöresel değerlerini daha iyi tanımaları amacıyla kendi kitaplarını yazmaları için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda okuldaki 5 birinci sınıfta öğrenim gören yaklaşık 80 öğrenciden, grup çalışması yaparak belirli bir konuda kitap yazmaları istendi.

        Öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini gezip araştırma yaptı.

        Her sınıfın bir konuyu işlediği çalışma kapsamında resimler de çizen öğrencilerin kaleme aldığı metinler, öğretmenleri tarafından düzenlendikten sonra matbaada basıldı.

        Kitaplarda "Yahya" karakterinin okula başlaması ile Kevser Parkı, Aslançayırı Yaylası, Atatürk Evi ve Hamamayağı kaplıcası anlatılıyor.

        Sınıf öğretmeni Seda Çelik, AA muhabirine, öğrencilerle yürüttükleri kitap çalışmasının çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesine dayandığını söyledi.

        Beş kitaptan oluşan ve ilçenin kültürel değerlerini yansıtan serinin öğrencilerin katkılarıyla hazırlandığını belirten Çelik, "Öğrencilerimizle yaşayarak öğrenmeyi hedef alan, kendi yazdıkları kitapları okumanın daha hevesli olacağını, okuma sevgisi kazandıracağımızı düşünerek böyle bir çalışma yapmayı planladık." dedi.

        Çalışmanın çıkış noktasında Havza'nın milli ve manevi değerleri ile kültürel öğelerini öğrencilere tanıtmak olduğunu anlatan Çelik, "Önce anket çalışması oluşturduk. Ardından ortaya çıkan isimleri hikayelerin kahramanlarına dönüştürdük. Ön hazırlığın ardından çocuklarımızı kitapta geçen mekanlara götürdük. Değerler eğitimini de işin içine katarak neler yapmaları gerektiğini anlattık." diye konuştu.

        Yazılan 5 kitabın farklı konuları ve farklı işlevleri bulunduğuna dikkati çeken Çelik, "Çocuklar önce yaşayarak deneyimledi. Sonra sınıfta önce resimleri çizdirerek, sonra hikayeleri beraber oluşturarak, beyin fırtınası tekniğiyle hikayeler oluşturduk." ifadesini kullandı.

        Çelik, kendilerinin yazdıkları kitapların öğrencilere okuma sevgisi kazandırdığını ve çevrelerini tanımalarını sağladıklarını dile getirerek, değerlerin çocuklara somutlaştırarak verildiğini kaydetti.

        - Çalışmanın çocuklarda olumlu yanları görüldü

        Okul müdürü Mehmet Gül ise eğitimcilerin görevinin öğrencilerde istenilen davranışları meydana getirmek olduğuna işaret ederek, "Genelde teorik olarak, soyut kavramlarla anlatılarak bu davranışların kazandırılması yoluna gidilmektedir. Ancak zaman ve süreç olarak zor bir yol alınması gerekiyor." dedi.

        Çocuklara sorumluluk yükleyerek, yaşayarak öğrenme metodunun daha etkili ve kalıcı olacağı düşüncesinden yola çıkıldığını vurgulayan Gül, "Çocuklara milli ve manevi, kültürel, çevresel ve tarihi değerlerin nasıl anlatılacağıyla ilgili onların da içinde olduğu çalışma yaptık. Çalışmanın çocuklarda hem öz güven hem de okuma yazma anlamında olumlu yanlarını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da yol ve kaldırımlar yenileniyor
        Samsun'da yol ve kaldırımlar yenileniyor
        Samsun'da "Doğada Denge Üründe Kalite Projesi" kapsamında doğaya uğur böcek...
        Samsun'da "Doğada Denge Üründe Kalite Projesi" kapsamında doğaya uğur böcek...
        Bafra'nın coğrafi işaretli lokumunun sırrı; doğal manda kaymağı
        Bafra'nın coğrafi işaretli lokumunun sırrı; doğal manda kaymağı
        Bafra'nın coğrafi işaretli lokumun sırrı; doğal manda kaymağı
        Bafra'nın coğrafi işaretli lokumun sırrı; doğal manda kaymağı
        Ekran bağımlılığı alarm veriyor: 2050'de her 2 kişiden biri miyop olabilir
        Ekran bağımlılığı alarm veriyor: 2050'de her 2 kişiden biri miyop olabilir
        Samsun'da kural ihlalleri kazalara davetiye çıkardı Ölümlü motosiklet kazas...
        Samsun'da kural ihlalleri kazalara davetiye çıkardı Ölümlü motosiklet kazas...