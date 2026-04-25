Birinci sınıf öğrencileri yazdıkları kitaplarla kültürlerini tanıyor

BATUHAN DİŞBUDAK / ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde ilkokul öğrencilerinin kendi kitaplarını yazmaları sağlanarak hem okuma sevgisi kazanmaları hem de kültürlerini tanımaları amaçlanıyor.



Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu'nda görev yapan Seda Çelik öncülüğünde sınıf öğretmenleri, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamak ve yaşadıkları bölge ile yöresel değerlerini daha iyi tanımaları amacıyla kendi kitaplarını yazmaları için çalışma başlattı.



Bu kapsamda okuldaki 5 birinci sınıfta öğrenim gören yaklaşık 80 öğrenciden, grup çalışması yaparak belirli bir konuda kitap yazmaları istendi.



Öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini gezip araştırma yaptı.



Her sınıfın bir konuyu işlediği çalışma kapsamında resimler de çizen öğrencilerin kaleme aldığı metinler, öğretmenleri tarafından düzenlendikten sonra matbaada basıldı.



Kitaplarda "Yahya" karakterinin okula başlaması ile Kevser Parkı, Aslançayırı Yaylası, Atatürk Evi ve Hamamayağı kaplıcası anlatılıyor.



Sınıf öğretmeni Seda Çelik, AA muhabirine, öğrencilerle yürüttükleri kitap çalışmasının çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesine dayandığını söyledi.



Beş kitaptan oluşan ve ilçenin kültürel değerlerini yansıtan serinin öğrencilerin katkılarıyla hazırlandığını belirten Çelik, "Öğrencilerimizle yaşayarak öğrenmeyi hedef alan, kendi yazdıkları kitapları okumanın daha hevesli olacağını, okuma sevgisi kazandıracağımızı düşünerek böyle bir çalışma yapmayı planladık." dedi.



Çalışmanın çıkış noktasında Havza'nın milli ve manevi değerleri ile kültürel öğelerini öğrencilere tanıtmak olduğunu anlatan Çelik, "Önce anket çalışması oluşturduk. Ardından ortaya çıkan isimleri hikayelerin kahramanlarına dönüştürdük. Ön hazırlığın ardından çocuklarımızı kitapta geçen mekanlara götürdük. Değerler eğitimini de işin içine katarak neler yapmaları gerektiğini anlattık." diye konuştu.



Yazılan 5 kitabın farklı konuları ve farklı işlevleri bulunduğuna dikkati çeken Çelik, "Çocuklar önce yaşayarak deneyimledi. Sonra sınıfta önce resimleri çizdirerek, sonra hikayeleri beraber oluşturarak, beyin fırtınası tekniğiyle hikayeler oluşturduk." ifadesini kullandı.



Çelik, kendilerinin yazdıkları kitapların öğrencilere okuma sevgisi kazandırdığını ve çevrelerini tanımalarını sağladıklarını dile getirerek, değerlerin çocuklara somutlaştırarak verildiğini kaydetti.



- Çalışmanın çocuklarda olumlu yanları görüldü



Okul müdürü Mehmet Gül ise eğitimcilerin görevinin öğrencilerde istenilen davranışları meydana getirmek olduğuna işaret ederek, "Genelde teorik olarak, soyut kavramlarla anlatılarak bu davranışların kazandırılması yoluna gidilmektedir. Ancak zaman ve süreç olarak zor bir yol alınması gerekiyor." dedi.



Çocuklara sorumluluk yükleyerek, yaşayarak öğrenme metodunun daha etkili ve kalıcı olacağı düşüncesinden yola çıkıldığını vurgulayan Gül, "Çocuklara milli ve manevi, kültürel, çevresel ve tarihi değerlerin nasıl anlatılacağıyla ilgili onların da içinde olduğu çalışma yaptık. Çalışmanın çocuklarda hem öz güven hem de okuma yazma anlamında olumlu yanlarını gördük." değerlendirmesinde bulundu.



