GÜNCELLEME 2 - Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak etkili oldu.



İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi.



Bazı bölümlerinde taşkınların oluştuğu derede, belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.



Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.



Yollarda su birikintileri oluştu.





Samsun Valisi Orhan Tavlı, taşkına ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisinin gelmediğini söyledi.



Tüm ekiplerle sahada olduklarını vurgulayan Tavlı, "Valilik, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları, ilçe belediyesi, emniyet ve jandarma ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde başladı." ifadelerini kullandı.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AA muhabirine, Vali Tavlı'nın tüm ekipleri Havza'ya yönlendirdiğini dile getirdi.



Temizlik işlemlerinin başladığını belirten ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden İkiz, "Tüm Havzalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Mal kayıplarımız var ama inşallah can kaybımız yoktur. Şu ana kadar bir ihbar gelmemiştir. Ama maalesef dükkanlarımızı, iş yerlerimizi sel basmıştır. Şu anda sel durmuştur." dedi.



Öte yandan vatandaşlara ait özel iş makineleri de sahada temizlik çalışmalarına katılıyor.



Meteoroloji, Samsun'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.



