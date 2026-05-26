Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi

Havza'da Kaymakamlık tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.



Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Kaymakam Mustafa Ayvat, katılımcıların bayramını kutlayarak, "İlçemizde yaşanan sel nedeni ile bizlere destek olan tüm kurum, kuruluş ve gönüllülerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarım. Bölgemizde bayram neden ile yoğunluk yaşanmakta. Tüm kurum ve kuruluşlarımız bu yoğunluğun taleplerini karşılayacak tedbirleri aldı." dedi.



Belediye Başkanı Murat İkiz ise katılımcıların ve tüm Havzalıların bayramını kutlayarak, "Havza Belediyesi olarak halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirler alındı. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım." diye konuştu.



Kaymakam Ayvat, Belediye Başkanı İkiz ve beraberindekiler, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Grup Amirliği, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Devlet Hastanesi ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile ilçe mezarlığını ziyaret etti.



Bayramlaşma programına Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Kursal, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler, şehit aileleri ve gazileri de evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

