        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun ve çevre illerde vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti

        Samsun ve çevre illerde vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti

        Samsun, Sinop, Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

        Giriş: 26.05.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Samsun'da Kıranköy Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Bazı vatandaşlar mezarlardaki çiçekleri suladı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sundu, kabirlerin bakımı için de toprak ve çiçek verdi.

        - Sinop

        Sinop'ta Kurban Bayramı ve arife günü dolayısıyla kent şehitliğinde program düzenlendi.

        Valilik tarafından gerçekleştirilen programda Vali Mustafa Özarslan ve beraberindekilerle, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

        Yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Özarslan, bayramlarını tebrik etti.

        Programa İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile diğer ilgililer katıldı.

        - Tokat

        Tokat Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarları sulayarak dua etti.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü ve beraberindekiler de şehitliği ziyaret ederek şehit yakınları ve vatandaşların bayramını kutladı, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Erenler Mezarlığı'nda da yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar Kur'an okudu.

        - Kastamonu

        Kastamonu Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar Kur'an okudu ve dua etti.

        Bazı vatandaşlar mezarlardaki çiçekleri suladı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı da kentteki şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

