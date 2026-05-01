Samsun'da 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Atakum ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstiklal Mahallesi 930 Sokak'taki 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.