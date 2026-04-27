Samsun'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. T. Ö. (21) idaresindeki 55 AED 819 plakalı araç, İncesu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki A.K.S. (17), B.A. (20) ve Y.C.Y (21) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.