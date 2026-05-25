        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kuyu kazısı sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 25.05.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Samsun’un Salıpazarı ilçesinde kuyu kazısı sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan kişi hayatını kaybetti.


        Karadere Mahallesi Hamzalar mevkisinde, 49 yaşındaki Alparslan Türkmen ve beraberindekiler fındık bahçesinde su kuyusu kazdığı sırada göçük meydana geldi.


        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu, göçük altında kalan Türkmen’in cansız bedenine ulaşıldı.

        İncelemelerin ardından Türkmen’in cenazesi Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
