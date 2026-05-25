Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 129 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 129 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi.



Adreste yapılan aramalarda 105 bin uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Operasyonda, R.A. (26) ile M.K. (29) gözaltına alındı.



Ekipler, Atakum ilçesinde K.S'nin araç ve adresine düzenledikleri operasyonda, 24 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.





Gözaltına alınan şüpheli K.S. işlemleri için emniyete götürüldü.

