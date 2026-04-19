Vezirköprü'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Vezirköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Mehmet Paşa Mahallesi 1010. Sokak'ta bulunan Şükrü Özdemir'e ait 4 katlı binanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.