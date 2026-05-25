Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.



Pirinçli köyü Kısraklı mezrasındaki bahçede çalışan E.Ö'nün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi.



E.Ö'nün traktörün altında kaldığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Şirvan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen E.Ö'nün cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.



