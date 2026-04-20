        Siirt Haberleri Siirt'te sağanak nedeniyle oluşan hasarın tespiti ve kapanan yolların açılması için çalışma yapıldı

        Siirt'te sağanak nedeniyle tarımsal alanda oluşan hasarların tespiti ve kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 00:59
        Siirt'te sağanak nedeniyle tarımsal alanda oluşan hasarların tespiti ve kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

        Dün gece etkili olan sağanak, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

        Valilik koordinasyonunda yürütülen selle mücadele çalışmaları kapsamında, AFAD il Müdürlüğünden 8 araç ve 41 personel, İl Özel İdaresinden 70 araç ve 142 personel, Siirt Belediyesinden 17 araç ve 62 personel, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 7 araç ve 13 personel, Karayolları 94. Siirt Şubesinden 12 araç ve 50 personel görevlendirildi, emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara destek verdi.

        Kentte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        - Ulaşıma kapanan 70 köy yolu açıldı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, selin ardından Valilik koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında İl Özel İdaresine bağlı 70 araç ve 142 personel sahada görev yaptı.

        Çalışmalarda, sel ve heyelanlar nedeniyle merkezde 4, ilçelerden Kurtalan'da 12, Eruh’ta 16, Baykan’da 2, Tillo'da 6, Şirvan'da 18 ve Pervari'de 12 olmak üzere kapanan 70 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Öte yandan, İl Özel İdaresinin sorumluluk sahası dışında kalan Karayolları ve Devlet Su İşlerine ait bölgeler ile Şirvan ve Kurtalan belediyelerinin sorumluluk alanlarında ihtiyaç duyulan iş makineleri ve personel desteği sağlandı.

        Su baskını ve sel felaketine karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        - Tarımsal alanda hasar tespit çalışması yapıldı

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 araç ve 30 personelle başlatılan sahada hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, merkeze bağlı Kayaboğaz ve Kalender köyleri sınırında 40 üreticinin etkilendiği yaklaşık 300 dekar tarım arazisinde toprak kayması meydana geldiği, Şirvan ilçesinin Demirkapı köyünde 90 arılı kovan zarar gördüğü, Kırtepe ve Fatih mahallelerinde yaklaşık 90 küçükbaş hayvan telef olduğu, Kurtalan ilçesinde bir ambarda yaklaşık 15 ton buğday zarar gördüğü, 340 kanatlı ve yaklaşık 50 küçükbaş hayvan telef olduğu ve Tillo ilçesinin Hatrant köyünde de faaliyet gösteren fıstık işleme tesisinin tamamında hasar oluştuğu tespit edildi.

        Bu kapsamda, Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) kayıtlı çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için TARSİM Bölge Müdürlüğüyle irtibata geçildi.

        Çiftçilerden gelen ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, şunları kaydetti:

        "Valimiz Kemal Kızılkaya'nın talimatlarıyla İl Müdürlüğü olarak tüm ekiplerimizle sahaya indik. İvedilikle hasar tespit çalışmalarına başladık. Tarım arazileri, hayvancılık işletmeleri ve kırsal altyapıda oluşan zararlar titizlikle incelenmektedir. Hasar tespit ve destek süreçleri kapsamında üreticilerimizin İl ve ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri önem arz etmektedir. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran gemisini vurduk
        Trump: İran gemisini vurduk
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"

        Benzer Haberler

        Siirt'te sel ve heyelanlar nedeniyle kapalı olan 70 köy yolu ulaşıma açıldı
        Siirt'te sel ve heyelanlar nedeniyle kapalı olan 70 köy yolu ulaşıma açıldı
        Siirt'te el freni çekilmeyen otomobil Botan Çayı'na düştü
        Siirt'te el freni çekilmeyen otomobil Botan Çayı'na düştü
        GÜNCELLEME 2 - Siirt ve Kurtalan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        GÜNCELLEME 2 - Siirt ve Kurtalan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Siirt'te otomobil baraj gölüne düştü
        Siirt'te otomobil baraj gölüne düştü
        AK Parti'nin Siirt'teki üye sayısı 45 bin 600 oldu
        AK Parti'nin Siirt'teki üye sayısı 45 bin 600 oldu
        Siirt'te sağanak sele neden oldu; 35 küçükbaş öldü
        Siirt'te sağanak sele neden oldu; 35 küçükbaş öldü