Siirt'te sağanak nedeniyle oluşan hasarın tespiti ve kapanan yolların açılması için çalışma yapıldı

Siirt'te sağanak nedeniyle tarımsal alanda oluşan hasarların tespiti ve kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.



Dün gece etkili olan sağanak, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.



Valilik koordinasyonunda yürütülen selle mücadele çalışmaları kapsamında, AFAD il Müdürlüğünden 8 araç ve 41 personel, İl Özel İdaresinden 70 araç ve 142 personel, Siirt Belediyesinden 17 araç ve 62 personel, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 7 araç ve 13 personel, Karayolları 94. Siirt Şubesinden 12 araç ve 50 personel görevlendirildi, emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara destek verdi.



Kentte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



- Ulaşıma kapanan 70 köy yolu açıldı



Valilikten yapılan açıklamaya göre, selin ardından Valilik koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında İl Özel İdaresine bağlı 70 araç ve 142 personel sahada görev yaptı.



Çalışmalarda, sel ve heyelanlar nedeniyle merkezde 4, ilçelerden Kurtalan'da 12, Eruh’ta 16, Baykan’da 2, Tillo'da 6, Şirvan'da 18 ve Pervari'de 12 olmak üzere kapanan 70 köy yolu ulaşıma açıldı.



Öte yandan, İl Özel İdaresinin sorumluluk sahası dışında kalan Karayolları ve Devlet Su İşlerine ait bölgeler ile Şirvan ve Kurtalan belediyelerinin sorumluluk alanlarında ihtiyaç duyulan iş makineleri ve personel desteği sağlandı.



Su baskını ve sel felaketine karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor.



- Tarımsal alanda hasar tespit çalışması yapıldı



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 araç ve 30 personelle başlatılan sahada hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, merkeze bağlı Kayaboğaz ve Kalender köyleri sınırında 40 üreticinin etkilendiği yaklaşık 300 dekar tarım arazisinde toprak kayması meydana geldiği, Şirvan ilçesinin Demirkapı köyünde 90 arılı kovan zarar gördüğü, Kırtepe ve Fatih mahallelerinde yaklaşık 90 küçükbaş hayvan telef olduğu, Kurtalan ilçesinde bir ambarda yaklaşık 15 ton buğday zarar gördüğü, 340 kanatlı ve yaklaşık 50 küçükbaş hayvan telef olduğu ve Tillo ilçesinin Hatrant köyünde de faaliyet gösteren fıstık işleme tesisinin tamamında hasar oluştuğu tespit edildi.



Bu kapsamda, Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) kayıtlı çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için TARSİM Bölge Müdürlüğüyle irtibata geçildi.



Çiftçilerden gelen ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, şunları kaydetti:



"Valimiz Kemal Kızılkaya'nın talimatlarıyla İl Müdürlüğü olarak tüm ekiplerimizle sahaya indik. İvedilikle hasar tespit çalışmalarına başladık. Tarım arazileri, hayvancılık işletmeleri ve kırsal altyapıda oluşan zararlar titizlikle incelenmektedir. Hasar tespit ve destek süreçleri kapsamında üreticilerimizin İl ve ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri önem arz etmektedir. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

