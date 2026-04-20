Boyabat'ta IPARD III destekleri hakkında çiftçiler bilgilendirildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde çiftçiler, IPARD III hibe destek programı hakkında bilgilendirildi.
Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İletişim Uzmanı Serhat Taş tarafından tarım, hayvancılık, gıda sektörleri ve zanaatkarlık alanlarında sağlanan hibe destekleri ve çağrı süreçlerine ilişkin sunum yapıldı.
Kaymakamı Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, IPARD'ın sağladığı desteklerin ülkede üretimi artırmanın yanında çiftçilere de gelir sağladığını söyledi.
İlçelerinde de çiftçilere bu alanda destekler sağladığını ve sağlanmaya devam edeceğini kaydeden Yılmaz, toplantıyı çiftçilerin bilgilendirilmesi açısından çok önemli gördüğünü aktardı.
Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Samsun TKDK İl Koordinatörü Yusuf Özbey, çiftçiler ve yatırımcılar katıldı.
