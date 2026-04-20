Ayancık'ta, okul saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için anma programı düzenlendi.



Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda, yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.



Programa katılan Kaymakam Ahmed Çelik, yaptığı konuşmada, elim olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.



Yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu vurgulayan Çelik, öğrencilerin ve öğretmenlerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

