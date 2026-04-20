Ayancık'ta, okul saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için anma programı düzenlendi.
Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda, yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.
Programa katılan Kaymakam Ahmed Çelik, yaptığı konuşmada, elim olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.
Yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu vurgulayan Çelik, öğrencilerin ve öğretmenlerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.