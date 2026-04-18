Futbol: 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Stat:SinopŞehir
Hakemler: Katalin Kulcsar, Anita Vad, Nikolett Bizderi (Macaristan)
Türkiye: Selda Akgöz, Meryem Küçükbirinci, Fatma Şakar (Dk. 72 Vildan Kardeşler), Eda Karataş, Selen Altunkulak, Kader Hançar, (Dk. 72. Melike Öztürk), Ebru Topçu (Dk. 85 Gülbin Hız), Cansu Kaya, Başak İçinözbebek (Dk. 46 İlayda Civelek), Busem Şeker, Elif Keskin (Dk. 46 Miray Cin)
İsviçre: Livia Peng, Noelle Maritz, Geraldine Reuteler (Dk. 80 Lia Kanber), Riola Xhemaili, Nadine Riesen (Dk. 90 Seraina Piubel), Ana-Maria Crnogorcevic, Sydney Schertenleib, Lia Walti, Aurelie Csillag (Dk. 72 Svenja Fölmli), Viola Callligaris, Iman Beney (Dk. 82 Leila Wandeler)
Goller: Dk. 52 Ana-Maria Crnogorcevic (İsviçre), Dk. 79 Selen Altunkulak (Türkiye)
Sarı kart: Dk. 59 Busem Şeker (Türkiye)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.