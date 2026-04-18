        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Futbol: 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

        Futbol: 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Stat:SinopŞehir

        Hakemler: Katalin Kulcsar, Anita Vad, Nikolett Bizderi (Macaristan)

        Türkiye: Selda Akgöz, Meryem Küçükbirinci, Fatma Şakar (Dk. 72 Vildan Kardeşler), Eda Karataş, Selen Altunkulak, Kader Hançar, (Dk. 72. Melike Öztürk), Ebru Topçu (Dk. 85 Gülbin Hız), Cansu Kaya, Başak İçinözbebek (Dk. 46 İlayda Civelek), Busem Şeker, Elif Keskin (Dk. 46 Miray Cin)

        İsviçre: Livia Peng, Noelle Maritz, Geraldine Reuteler (Dk. 80 Lia Kanber), Riola Xhemaili, Nadine Riesen (Dk. 90 Seraina Piubel), Ana-Maria Crnogorcevic, Sydney Schertenleib, Lia Walti, Aurelie Csillag (Dk. 72 Svenja Fölmli), Viola Callligaris, Iman Beney (Dk. 82 Leila Wandeler)

        Goller: Dk. 52 Ana-Maria Crnogorcevic (İsviçre), Dk. 79 Selen Altunkulak (Türkiye)

        Sarı kart: Dk. 59 Busem Şeker (Türkiye)




        SİNOP

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tüyler ürperten ifadeler
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Sinop'ta İsviçre ile berabere kaldı
        2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye 1 - İsviçre 1
        2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 0 - İsviçre: 0 (...
        Sinop Şehir Stadı'nın açılışı yapıldı Bakan Bak: "Herkes Türkiye'ye organiz...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sinop Şehir Stadı'nın açılışında konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak Sinop'ta ziyaretlerde bulundu
