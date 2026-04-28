Sinop'ta doğal gaz yatırımları için tören düzenlendi

Sinop’ta üç ilçede hayata geçirilen doğal gaz yatırımları için tören düzenlendi.



Valilik tarafından Ayancık ve Erfelek ilçelerinde "kazma vurma", Dikmen ilçesinde ise "doğal gazı hizmete alma" törenleri gerçekleştirildi.



Ayancık ilçesinde Cevizli Mahallesi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, doğal gaz yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesini yükselteceğini söyledi.



Bu hizmetlerin vatandaşlara ulaşmasına emeği geçenlere teşekkür eden Özarslan, şöyle konuştu:



"Bu önemli yatırım evlerimizin daha konforlu, şehirlerimizin daha temiz ve yarınlarımızın daha sağlıklı olması demektir. Sinop'umuz doğasıyla, deniziyle, ormanlarıyla ve temiz havasıyla Karadeniz'in incisidir. Bu nedenle yapılan her yatırımın doğaya, çevreye uyumlu olması çok önemli. Doğal gaz yatırımı bu açıdan çok stratejik bir yatırım. Sadece bugünü değil, yarını da planlayan ortak aklın bir eseridir. Özellikle Ayancık, Erfelek, Dikmen gibi gelişmekte olan ilçelerimiz için bu hizmet göçün azalması, yaşam standartlarının yükselmesi, cazibe merkezi haline gelmesi açısından önemli bir aşamadır."



AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise her yatırımın arkasında büyük bir hikaye olduğunu dile getirdi.



Hizmetlerin hayata geçmesinde arka planda çok uzun bir emek ve mücadele olduğunu aktaran Maviş, "Ayancık doğal gazının hikayesi de meşakkatli ve yorucu. Bir ilçeye doğalgaz gelmesi, 4-5 aşamalı sürecin tamamlanması demektir. Doğal gaz en çok hanımefendiler için bir konfor üretecek. Sobanın isini, pasını temizlemekten, sobaya odun kömür taşımaktan hanımlarımız inşallah kurtulacak. Bugün inşallah Erfelek ilçesinde de kazmayı vuracağız. Dikmen'de de meşaleyi yakacağız." dedi.



CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de Ayancık’ın yatırımların en iyisini hak ettiğini belirterek, "Umuyorum ki Ayancık-Boyabat arası Sakız yolunu da hep beraber açmak bize nasip olur. Biliyorum ki Ayancık bunu dört gözle bekliyor. Buraya daha önce geldiğinde bakanımız 2026 sonunda Çangal yolunun açılacağının sözünü vermişti. Bunu gerçekleştireceğimize de inanıyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunru, dua edildi. Kurdele kesiminin ardından ilçede doğal gaz hat döşeme işlemi başladı.



Ayancık ilçesinin ardından Erfelek ilçesinde düzenlenen törenle doğal gaz hat döşeme işlemi başladı.



Dikmen ilçesinde ise düzenlenen törenle hanelere ilk doğal gaz verildi.

