Cizre'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.



Kale Mahallesi Caba Sokak'ta dün gece bir evde aralarında husumet bulunan aile üyeleri bir araya geldi.



Aile bireyleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada, Ş.C. silahla ateş açması sonucu M.B. ve S.C. ile kavgayı ayırmaya çalışan M.K. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ş.C. ise olayın ardından polise teslim oldu.

