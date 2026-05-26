Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ın üstün yetenekli çocukları resimde aldıkları derecelere yenilerini eklemek istiyor

        Şırnak'ın üstün yetenekli çocukları resimde aldıkları derecelere yenilerini eklemek istiyor

        EKREM PAYAN/MEHMET DEMİRHAN - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şırnak'ın Silopi ilçesinde üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrenciler, resim dalında elde ettikleri başarılarla gurur kaynağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ın üstün yetenekli çocukları resimde aldıkları derecelere yenilerini eklemek istiyor

        EKREM PAYAN/MEHMET DEMİRHAN - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şırnak'ın Silopi ilçesinde üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrenciler, resim dalında elde ettikleri başarılarla gurur kaynağı oldu.

        İlçede hafta sonu merkezde resim eğitimi alan öğrenciler, katıldıkları çeşitli yarışmalarda dereceler elde etmenin sevincini yaşıyor.

        Gaziantep'te 21 Nisan'da düzenlenen "37. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması"nda öğrencilerden Lina Feyruz Ökten altın ve gümüş, Zehra Nas Sümen altın, Buğlem Bozdağ gümüş ve Meva Nil Biçen bronz madalya kazandı, Defne Fidan Gezgin'in yaptığı resim "sergilenmeye değer" ödülü aldı.

        Lina Feyruz Ökten ayrıca ABD'de düzenlenen "Uluslararası Çocuk Baykuş Sanat Yarışması"nda (International Kids' Owl Art Contest 2026) 40 ülkeden ve ABD'nin 27 eyaletinden toplam 2 bin 978 eser arasında uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu onur ödülü almaya hak kazandı.

        Habitat GreenFest Resim Yarışması'nda Meva Nil Biçen Türkiye birinciliği, Yeşilay'ın düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda "edebi eser" kategorisinde Mehmet Eymen Ekiz il birinciliği elde etti.

        Öğrenciler, merkezde her hafta aldıkları 12 saatlik destek eğitimleriyle başarılarına yenilerini eklemek için öğretmenlerinin desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        - Öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlıyorlar

        Merkez Müdürü Hacı Encü, AA muhabirine, merkezde özel yetenek alanında eğitim verdiklerini, müzik, resim ve genel yetenek alanında 27 öğrencileri bulunduğunu söyledi.

        Öğrencilerin var olan yeteneklerini danışman öğretmenlerin gözetiminde ve yönlendirmesiyle daha da geliştirdiklerini bildiren Encü, öğrencileri en iyi şekilde ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırladıklarını belirtti.

        Öğrencilerin kültür ve sanat alanında çeşitli projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığını anlatan Encü, öğrencilerin çeşitli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

        Danışman öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin çabalarıyla yarışmalardaki başarılı sonuçların elde edildiğini anlatan Encü, öğrenci ve öğretmenleriyle gurur duyduklarını kaydetti.

        Kentte kültürel, sanatsal ve bilimsel anlamda farklılık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Encü, "Uygulamalarımızla diğer okullarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Bu başarılarımızı artırmak daha farklı alanlarda yarışmak, dereceler elde etmek ilimizi en iyi şekilde temsil etmek amacındayız." dedi.

        - "İleride resim öğretmeni veya ressam olmak istiyorum"

        İlkokul 4. sınıf öğrencisi Buğlem Bozdağ (10) da Gaziantep'teki yarışma için aile, doğa ve çocuk sevgisini resminde ön plana aldığını ve yarışmada gümüş madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Merkezde resim eğitim aldığı danışman Fahrettin Kaya'ya teşekkür eden Bozdağ, ressam olmak istediğini belirtti.

        Bozdağ, "Portre alanında yağlı boya ile kendimi geliştirip sergiler açmak istiyorum." diye konuştu.

        Fidan Defne Gezgin (9) ise 2 yıldır merkezde resimde destek aldığını, resimlerinde geri dönüşüm, eğitim ve kitap okumayı tuvallerine yansıttığını belirtti.

        Gezgin, "Resimlerimde daha çok çizim tekniklerine ve canlı tonlara dikkat ediyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum." dedi.

        6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Meva Nil Biçen ise resimde aldığı ödülle mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Hem ailemi hem de öğretmenlerimi gururlandırdım. Gaziantep'teki yarışmada bronz madalya aldım. İleride resim öğretmeni veya ressam olmak istiyorum. Resim yapmayı çok seviyorum, daha büyük başarılar elde etmek amacındayım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 105 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 105 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta aranan 48 şahıs yakalandı
        Şırnak'ta aranan 48 şahıs yakalandı
        Şırnak'ta çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı
        Şırnak'ta çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı
        Şırnak'ta 6 yaşındaki çocuğa çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı
        Şırnak'ta 6 yaşındaki çocuğa çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 105 şüpheliye adli işlem uy...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 105 şüpheliye adli işlem uy...
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı