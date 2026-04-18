Şırnak'ta devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Hüseyin G. idaresindeki 21 KL 007 plakalı yolcu minibüsü, Sarıköy köyü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Dalya Y, Selin Gül O, Zübeyde Y, Kerem Y. ve İsa B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.