Şırnak Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
Şırnak Valiliği kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, öğle saatlerinden itibaren Şırnak ve çevresinde beklenen yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların pazartesi akşamına kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Paylaşımda, sel, su baskını, heyelan, dolu, ulaşımda aksamalar, yıldırım ile kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı.
