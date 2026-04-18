Şırnak'ta kamyonetin yayaya çarpıp devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin yayaya çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. M.B. yönetimindeki 06 EB 6447 plakalı kamyonet, ilçenin Şenoba beldesi girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yayaya çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

