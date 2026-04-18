Cizreli sporculardan masa tenisinde başarı

Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına katılan Şırnak'ın Cizre ilçesinden 3 sporcudan ikisi birincilik, biri üçüncülük elde etti.





Nevşehir'de 16-17 Nisan'da düzenlenen şampiyonaya katılan Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden klas 5 kategorisinde Abdurrahman Önel ve klas 4 kategorisinde Aydın Yıldırım şampiyon, klas 7 kategorisinde Mahir Dadak üçüncü oldu.





Antrenörler ve okul yönetimi, sporcuların bu başarısının tesadüf olmadığını, disiplinli çalışmanın sonucunda bu madalyaların elde edildiğini bildirdi.



